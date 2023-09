Cyberpunk 2077 z nowymi szczegółami aktualizacji 2.0. RED-zi przedstawili nowości w walce pojazdami

Już za dwa tygodnie zadebiutuje długo wyczekiwany dodatek do Cyberpunka 2077. Wraz z rozszerzeniem pojawi się aktualizacja 2.0, która wprowadzi wiele zmian i nowości do podstawowej wersji gry. CD Projekt RED powoli ujawnia kolejne szczegóły ogromnego darmowego patcha, który wprowadzi zupełnie nowy system policji, a także walkę z pojazdów. To właśnie tym drugim aspektem zajęli się teraz RED-zi, którzy omówili na jakie zmiany mogą liczyć gracze.