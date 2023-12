Cyberpunk 2077 z długą listą zmian i nowości. Nadchodzi aktualizacja 2.1

CD Projekt RED przedstawił pełną listę zmian w najnowszym patchu do Cyberpunka 2077, który zadebiutuje już wkrótce.

Jeszcze w ubiegłym tygodniu CD Projekt RED przedstawił pierwsze szczegóły nadchodzącej aktualizacji 2.1 do Cyberpunka 2077 i dodatku Widmo wolności. Zapowiedziano pojawienie się stacji metra, która będzie służyć do szybkiej podróży, a także ulepszone walki z bossami, czy przenośne radio, które będzie można włączyć i słuchać muzyki już nie tylko w pojeździe, ale również eksplorując Night City na własnych nogach. Teraz deweloper zaprezentował pełną listę zmian, która jest bardzo długa i obejmuje wiele poprawek i nowości.

Warto więc wyróżnić możliwość zaproszenia swojej drugiej połówki, by spędzić z nią czas w dowolnym apartamencie należącym do V. Spotkania będą dostępne po zakończeniu ścieżki romansu z wybraną postacią. Ponadto w Cyberpunku 2077 i Widmie wolności pojawią się nowe wyścigi samochodowe, a także lornetki widokowe do podziwiania malowniczych miejsc znajdujących się w mieście. Nie zabraknie również kolejnych szczepów oraz pojazdów.

Przypomnijmy, że aktualizacja pojawi się już jutro, czyli 5 grudnia. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Cyberpunk 2077 – lista nowości i zmian w aktualizacji 2.1

Nowe elementy gry

Problem z kartą miejską NCART został rozwiązany i V może teraz podróżować pomiędzy 19 stacjami metra zlokalizowanymi w całym Night City na 5 różnych liniach za pomocą szybkiej podróży lub jazdy pociągiem, patrząc przez okno i obserwując świat.

V może teraz zaprosić swoją drugą połówkę, by spędzić z nią czas w dowolnym z apartamentów. Spotkania są powtarzalnymi, nieograniczonymi wydarzeniami, które stają się dostępne po zakończeniu ścieżki romansu z daną postacią.

Teraz możesz słuchać radia nawet podczas pieszej wędrówki (lub jazdy pociągiem NCART), korzystając z nowej funkcji Radioport. Funkcja ta jest dostępna podczas eksploracji świata i płynnie przełącza się na radio samochodowe, gdy tylko wsiądziesz do pojazdu. Ponadto radio wyłącza się, gdy zaczyna grać muzyka związana z zadaniem. Teraz możliwe jest również dostosowanie głośności muzyki bezpośrednio w oknie radia.

Dodano powtarzalne wyścigi samochodowe, w których V może wziąć udział po ukończeniu zadania Szybka i wściekła. Wypatruj ikon flag wyścigowych na mapie oraz wygrywaj wyścigi, aby zdobywać kasę w grze i zgarnąć zniżkę na stronę Autofixer. Poprawiliśmy też sztuczną inteligencję zawodników, aby byli bardziej konkurencyjni, jak również wprowadziliśmy ulepszenia, dzięki którym całe doświadczenie dostarcza jeszcze większej rozrywki!

W różnych malowniczych miejscach dodano lornetki widokowe – to kolejny sposób na docenienie widoków Night City.

Dostępność

Więcej informacji na temat funkcji dostępności w grze znajdziesz w tym artykule.

Dodano opcję zwiększenia czcionki w interfejsie.

Można teraz wyłączyć licznik czasu w minigrze Naruszenie protokołu.

Dodano więcej opcji personalizacji interfejsu

Większe elementy interfejsu.

Usunięcie zniekształcenia obiektywu w interfejsie (efekt zakrzywienia).

Usunięcie efektów wizualnych interfejsu (efekt smużenia).

Zredukowanie elementów ozdobnych interfejsu, by zapewnić przejrzystość.

Dodano nową zakładkę „Dostępność”, przeniesiono do niej ustawienia poziomu trudności i napisów, niektóre przyciski sterujące oraz opcje interfejsu.

Dodano opcję „Przełączanie broni z uwzględnieniem implantów rąk”, która pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję przełączania implantów rąk podczas przełączania się między wyposażonymi broniami.

Klawisze góra/dół i lewo/prawo interfejsu można teraz ponownie przypisać, aby dostosować je do klawiatur AZERTY i QWERTZ.

Zadania i otwarty świat

Gangi mogą teraz ścigać V, jeśli podczas niektórych kontraktów i zadań głównych zostanie wobec nich przyjęte agresywne podejście.

Kontrakty związane z kradzieżą lub dostarczeniem pojazdu mogą teraz przerodzić się w pościg lub sekwencję walki.

U części sprzedawców pojawiających się w kioskach można teraz robić zakupy. Należy pamiętać, że zmiana ta nie ma wpływu na stoiska z jedzeniem.

Można teraz siadać w różnych barach w Night City oraz wchodzić w interakcje ze sprzedawcami.

Naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre kontrakty nie aktywowały się po zbliżeniu się do obszaru zadania.

Gdzie jest Johnny? – naprawiono błąd, w wyniku którego Rogue przez cały czas chodziła za V.

Podejrzenie cyberpsychozy: Dom na wzgórzu – usunięto błąd, w wyniku którego ciało Petera Greene'a nadal podświetlało się po zeskanowaniu.

Ziarnko do ziarnka – naprawiono błąd, w wyniku którego nie pojawiał się pojazd stanowiący nagrodę za ukończenie wszystkich kontraktów na Badlandach.

Hojność barmana – naprawiono błąd, w wyniku którego nie pojawiał się pojazd stanowiący nagrodę za ukończenie wszystkich kontraktów w City Center.

Kontrakt: Gałązka oliwna – naprawiono błąd, który uniemożliwiał rozmowę z Sergeiem Karasinskym, bo ten w ogóle się nie pojawiał.

Czerwony wieszcz – naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było ukończyć celu „Udaj się w miejsce, z którego dochodzi sygnał”, bo nie aktywowała się rozmowa z Johnnym.

Pasażer – naprawiono błąd, który powodował, że Panam nie chciała wsiąść na motocykl, mimo że miała poprowadzić gracza na stację benzynową.

Przesyłka polecona – naprawiono błąd, który powodował, że zadanie nie aktywowało się nawet po zaktualizowaniu gry do wersji 2.01.

Ukryta prawda – usunięto błąd, w wyniku którego zadanie mogło ponownie pojawić się na mapie jako „nieodkryte”.

Widmo wolności

Naprawiono błąd, w wyniku którego wrogowie podejrzani o przestępczość zorganizowaną w Dogtown nie pojawiali się, blokując postępy.

Naprawiono błąd, który powodował, że czas w grze nie mijał po obejrzeniu braindance'u z koncertu Lizzy Wizzy. Aby poprawka odniosła skutek, należy wybrać opcję Pomiń czas.

Naprawiono błąd, który powodował, że osiągnięcia Arachne oraz Wszyscy ludzie Prezydentki nie były przyznawane pomimo spełnienia wymagań.

Osiągnięcie Władca Relica nie będzie się już odblokowywać po zdobyciu tylko jednego atutu Relic. Należy pamiętać, że ta poprawka nie zresetuje już odblokowanego osiągnięcia.

Ekskluzywne ikoniczne bronie są teraz dostępne w grze.

Ikoniczne bronie Alabai, Borzaya, Laika, Taigan i Volkodav będą teraz dostępne do kupienia u sprzedawcy na czarnym rynku, jeśli gracz nie otrzymał ich ze zrzutu.

Niedźwiedzia przysługa – naprawiono błąd, który powodował, że zadanie kończyło się automatycznie bez faktycznego ukończenia go.

Niedźwiedzia przysługa – naprawiono błąd, który powodował, że brama garażowa nie otwierała się po wprowadzeniu kodu.

Przesyłka do Los Padres – naprawiono błąd, który sprawiał, że Mr. Hands nie odbierał telefonu.

Mówi do mnie noc – naprawiono błąd, który powodował, że nie można było umieścić metalowej przypinki na stole w mieszkaniu V.

Ręka rękę myje – naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było wejść do Heavy Hearts.

Srebrne Trzewiczki – naprawiono błąd, który uniemożliwiał rozmowę z Mr. Handsem w Heavy Hearts, bo ten w ogóle się nie pojawiał lub nie można było wejść z nim w interakcję.

Draft w Dogtown – naprawiono błąd, który powodował, że po wyjściu z opuszczonego mieszkania gracz mógł utknąć w hollocallu z Songbird.

Draft w Dogtown – naprawiono błąd, który powodował, że Reed nie dzwonił po odczekaniu dwóch dni.

Ku otchłani – naprawiono błąd, w wyniku którego gracz mógł utknąć w pozycji kucającej, co uniemożliwiało podłączenie się do portu w rdzeniu.

Ku otchłani – naprawiono błąd, który powodował, że sprint lub skok były trwale wyłączone po jeździe windą.

Nikt nie woła – naprawiono błąd, który powodował, że po wezwaniu pielęgniarki ekran stawał się czarny (dotyczy graczy, którzy nadal napotykali ten problem po aktualizacji 2.02).

Rozgrywka

Ulepszono walki z bossami: Yashą Ivanovem, Borisem Ribakovem i Adamem Smasherem. Smasher będzie mógł teraz aktywować Sandevistan.

Dodano nowe wszczepy: Fen-X i Rama Pana Cogito