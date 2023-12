Metro w końcu w Cyberpunku 2077. Aktualizacja 2.1 będzie naprawdę spora

Podróżujcie metrem NCART

Przemierzajcie Night City z łatwością dzięki liniom metra Night City Area Rapid Transport. Przestańcie przejmować się korkami i podziwiajcie widoki dzięki 5 liniom metra zatrzymujących się na 19 stacjach. Usługa dostępna jedynie po otrzymaniu wiadomości tekstowej od NCART.

Przenośne radio

To gratka dla wszystkich zabieganych audiofili w naszej społeczności! Dodaliśmy radioport, który pozwoli V słuchać radia przemierzając Night City pieszo lub metrem. Radioport ma regulowaną głośność i wyłączy się automatycznie w istotnych momentach — na przykład podczas rozmów.

Ulepszone walki z bossami

Dodaliśmy szereg ulepszeń do walki z bossami, między innymi do walki z Adamem Smasherem. Będzie ona teraz znacznie bardziej bezwzględna i ikoniczna, a sam Smasher będzie się lepiej dostosowywać do taktyk używanych przez graczy i używać Sandevistana — tak jak w Cyberpunk: Edgerunners.

Nie ma to jak zapach CHOOH2 o poranku!

Dodaliśmy masę nowych rzeczy dla wszystkich motomaniaków!

Nowe pojazdy, w tym nowe motocykle i prawdziwy klasyk: Porsche 911 w wersji cabrio!

Powtarzalne wyścigi samochodowe, które będą dostępne po ukończeniu wyścigu z Claire.

Bardziej imersyjna jazda motocyklami — w tym możliwość rzucania nożami podczas jazdy, pochylanie się, jazda na jednym kółku, a nawet salta!

Nowe pościgi samochodowe — jeśli zadrzecie z gangami robiąc zlecenia, to mogą chcieć później wyrównać rachunki!

Nowo otwarta autostrada.

Jeszcze lepsza dostępność Cyberpunka

W ustawieniach dodaliśmy nową zakładkę do której przenieśliśmy wszystkie istniejące funkcje dostępności i dodaliśmy kilka nowych. Chcecie uprościć interfejs? A może powiększyć czcionki? O wszystko zadbaliśmy! Więcej na temat dostępności znajdziecie tutaj:

https://www.cyberpunk.net/pl/news/49627/aktualizacja-2-1-funkcje-dostepnosci