Cyberpunk 2077: Widmo wolności ze świetnym nawiązaniem do Matrixa. Gracz odkrył nowy easter-egg

CD Projekt RED zapowiedział nową aktualizację 2.1 do Cyberpunka 2077 i dodatku Widmo wolności. Nadchodzący patch, który pojawi się już w najbliższy wtorek, wprowadzi do gry m.in. metro, jako nową formę szybkiej podróży, czy przenośne radio, do którego dostęp będziemy mieli podczas przemierzania Night City. Muzyka w trakcie eksploracji miasta z pewnością skłoni graczy do jeszcze intensywniejszego przeczesywania jego zakamarków w poszukiwaniu nieodkrytych jeszcze znajdziek poukrywanych przez deweloperów. Na jeden z nich niedawno natrafił pewien gracz, który podzielił się znaleziskiem na Reddicie.

Matrix w Cyberpunk: Widmo wolności

Użytkownik Cerber_4_25 zaprezentował nagranie, prezentujące lokację w pewnym odizolowanym miejscu, do którego dostanie się wymaga trochę wysiłku. Pomieszczenie znajduje się w wieżowcu niedaleko piramidy w Dogtown z dodatku Cyberpunk 2077: Widmo wolności. Gdy uda nam się do niego dostać możemy zobaczyć dwa charakterystyczne czerwone fotele, stolik oraz włączony telewizor, który nie jest podłączony żadnymi kablami.