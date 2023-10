Cyberpunk 2077: Widmo Wolności z wynikami sprzedaży. Wersja PC dominuje konsole

Firma CD Projekt poinformowała, że w tydzień od premiery sprzedaż dodatku Cyberpunk 2077: Widmo Wolności przekroczyła 3 miliony egzemplarzy . Co ciekawe, rozszerzenie cieszy się największą popularnością na PC, ponieważ wersja na komputery osobiste stanowi aż 68% całkowitej sprzedaży. Polski deweloper udostępnił także grafikę prezentującą zainteresowanie DLC w poszczególnych regionach.

Wczoraj ujawniono oficjalne wyniki sprzedaży gry Cyberpunk 2077 . Ponadto dowiedzieliśmy się również, że najnowsza produkcja CD Projekt RED doczeka się ekranizacji, za którą odpowiadać będzie Anonymous Content . To jednak nie koniec informacji, którymi podzieliła się wczoraj polska firma. Rodzimy deweloper pochwalił się bowiem także wynikami sprzedaży dodatku Cyberpunk 2077: Widmo Wolności.

Na koniec przypomnijmy, że Cyberpunk 2077: Widmo Wolności dostępne jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat fabularnego dodatku oraz zmian wprowadzonych w aktualizacji 2.0, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - będziesz legendą, V!

