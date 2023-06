No i gdzie ten Cyberpunk 2077: Phantom Liberty? Gracze zaskoczeni brakiem prezentacji na Summer Game Fest

Gracze są zaskoczeni brakiem prezentacji rozszerzenia do gry Cyberpunk 2077 na pokazie otwierającym Summer Game Fest.

Wczoraj odbył się pokaz otwierający Summer Game Fest. Podsumowanie całego wydarzenia znajdziecie pod tym adresem. Jak pewnie jednak wiecie i być może nawet należycie do tej grupy, większość widzów miała nadzieję, że wielkim finałem będzie prezentacja rozszerzenia Phantom Liberty do gry Cyberpunk 2077. Tak się jednak nie stało, na co spora część społeczności zareagowała zdziwieniem.

Brak Cyberpunk 2077: Phantom Liberty na Summer Game Fest