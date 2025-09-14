Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyberpunk 2077 może ukrywać wskazówki dotyczące sequela i nowego wroga

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/14 10:00
0
0

Spirala teorii zaczyna się nakręcać. Fani nie zawodzą i wyłapują kolejne wskazówki, które mogą dotyczyć kontynuacji Cyberpunka 2077.

Pięć lat po premierze Cyberpunka 2077, gra stała się jedną z najbardziej wpływowych produkcji ostatnich lat, a oczekiwania wobec zapowiedzianej kontynuacji o tajemniczej nazwie Project Orion, są ogromne. Fabuła pierwszej części mocno akcentowała temat korporacyjnej władzy i dystopijnego życia, a głównym przeciwnikiem V była megakorporacja Arasaka. Fani zaczynają łączyć kolejne kropki i wiele wskazuje jednak na to, że w sequelu jej rolę może przejąć Night Corp.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Czy Night Corp przejmie rolę Arasaki w sequelu Cyberpunka 2077?

Choć w uniwersum Cyberpunka Night Corp nie dorównuje potędze Arasaki czy też Militechu, to wciąż ma istotny wpływ na życie w Night City. Jednym z kluczowych projektów firmy jest modernizacja kolei magnetycznej Maglev, która według fabularnych zapowiedzi ma zostać uruchomiona do około 2080 roku. Ta linia ma prowadzić do miasta Chicago. Fani spekulują, że to może być ważny wątek nadchodzącego Project Orion, a dodanie drugiego miasta obok Night City byłoby dużym krokiem naprzód dla serii.

GramTV przedstawia:

Cyberpunkowe lore sugeruje, że Night Corp może mieć jeszcze większe ambicje. Według pogłosek firma posiada własne satelity oraz tajną bazę podwodną w Del Coronado Bay. Po dodatku Phantom Liberty, w którym potwierdzono istnienie bazy na Księżycu, te tropy nabrały nowego znaczenia. Możliwe więc, że w sequelu pojawią się zarówno elementy podróży kosmicznych, jak i eksploracji podwodnych lokacji.

Choć na razie CD Projekt Red nie zdradziło szczegółów na temat Project Orion, fani Cyberpunka 2077 wierzą, że coś jest na rzeczy. Sporo elementów wskazuje na to, że Night Corp może stać się głównym antagonistą nowej odsłony. Oczywiście wszystko przyjmujcie z przymrużeniem oka, wszak do czasu pojawienia się oficjalnych komunikatów, te informacja pozostają jedynie teoriami i spekulacjami zagorzałych fanów Cyberpunka 2077, a pewnie do premiery kontynuacji powstanie jeszcze wiele kolejnych.

Źródło:https://gamerant.com/cyberpunk-2077-sequel-arasaka-villain-night-corp-explained-why

Tagi:

News
CD Projekt RED
gra akcji
Cyberpunk 2077
cyberpunk
science fiction
fantasy
sequel
fani
sci-fi
teorie
teoria
Cyberpunk: Orion
gracze
RPG akcji
spekulacje
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112