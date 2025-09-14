Cyberpunk 2077 może ukrywać wskazówki dotyczące sequela i nowego wroga

Pięć lat po premierze Cyberpunka 2077, gra stała się jedną z najbardziej wpływowych produkcji ostatnich lat, a oczekiwania wobec zapowiedzianej kontynuacji o tajemniczej nazwie Project Orion, są ogromne. Fabuła pierwszej części mocno akcentowała temat korporacyjnej władzy i dystopijnego życia, a głównym przeciwnikiem V była megakorporacja Arasaka. Fani zaczynają łączyć kolejne kropki i wiele wskazuje jednak na to, że w sequelu jej rolę może przejąć Night Corp.

Czy Night Corp przejmie rolę Arasaki w sequelu Cyberpunka 2077?

Choć w uniwersum Cyberpunka Night Corp nie dorównuje potędze Arasaki czy też Militechu, to wciąż ma istotny wpływ na życie w Night City. Jednym z kluczowych projektów firmy jest modernizacja kolei magnetycznej Maglev, która według fabularnych zapowiedzi ma zostać uruchomiona do około 2080 roku. Ta linia ma prowadzić do miasta Chicago. Fani spekulują, że to może być ważny wątek nadchodzącego Project Orion, a dodanie drugiego miasta obok Night City byłoby dużym krokiem naprzód dla serii.