Cyberpunk 2077 i dodatek Phantom Liberty z rewelacyjnymi wynikami sprzedaży

Cyberpunk 2077 to rozgrywająca się w otwartym świecie przygoda, w której jako najemnik stajesz do walki z siłami trzęsącymi Night City. Stwórz postać i zdefiniuj własny styl gry, rozsławiaj swoje imię i odblokowuj cybernetyczne ulepszenia. Relacje, które zawiążesz, i wybory, które podejmiesz, wpłyną na twoją opowieść i historię potężnego miasta przyszłości. Tu rodzą się legendy. Jaka będzie twoja? – brzmi opis gry Cyberpunk 2077.

Widmo wolności to rozbudowany dodatek fabularny do Cyberpunka 2077 utrzymany w klimacie szpiegowskiego thrillera. Wciel się ponownie w V, cyberpunka do wynajęcia, i ruszaj do Dogtown na ratunek prezydentce Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zinfiltruj najbardziej niebezpieczną dzielnicę Night City, zanurz się w pełną zwrotów akcji szpiegowską intrygę i walcz o przetrwanie — to komu zaufasz, zadecyduje o wszystkim. – czytamy w opisie rozszerzenia Phantom Liberty.