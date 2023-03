Cyberpunk 2077 HD Reworked Project już do pobrania. Twórca moda chwali się zmianami

Modyfikacja jest już gotowa do przetestowania.

W przyszłym tygodniu podczas Game Developers Conference CD Projekt RED wraz z Nvidią zaprezentują technologię RTX Path Tracing, która zostanie wprowadzona do Cyberpunka 2077 w wersji na komputery osobiste. Jeżeli jednak już teraz chcielibyście zobaczyć lepszą oprawę graficzną w tym tytule, to swoją premierę miała już modyfikacja Cyberpunk 2077 HD Reworked Project od Halka Hogana, który podobny mod wciąż rozwija do Wiedźmina 3.