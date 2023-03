Cyberpunk 2077 będzie jeszcze ładniejszy. Do gry zmierzają nowe opcje graficzne

Popularny modder Hulk Hogan pracuje nad Cyberpunk 2077 HD Reworked Project, czyli wersję popularnej modyfikacji do Wiedźmina 3: Dziki Gon przeznaczoną dla Cyberpunka 2077. Ale CD Projekt RED nie zamierza pozostawać w tyle i podczas Game Developers Conference zaprezentują współpracę z Nvidią przy nowej technologii, która zostanie zaimplementowana do ich ostatniego tytułu.

Cyberpunk 2077 z obsługą RTX Path Tracing

Na GDC nie zabraknie polskiego studia, które ogłosiło kolejne wizualne usprawnienia do Cyberpunka 2077. W panelu Cyberpunk 2077 RT: Overdrive - Bringing Path Tracing into the Night City prowadzonym wraz z Nvidią, RED-zi zaprezentują demo, pokazując ich grę z zaimplementowaną technologią RTX Path Tracing. Na szczegóły i samą prezentację będziemy musieli poczekać do 23 marca.