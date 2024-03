Kto jest Twoim najlepszym przyjacielem z Night City? Quiz z Cyberpunka 2077 od deweloperów

Jeśli należycie do fanów gry Cyberpunk 2077, to mamy dla Was interesującą wiadomość. Przedstawiciele polskiego studia CD Projekt RED poinformowali, że wszyscy zainteresowani mogą sprawdzić, kto jest ich najlepszych przyjacielem z Night City w najnowszym quizie.

Nowy quiz z gry Cyberpunk 2077 od CD Projektu RED

O quizie deweloperzy poinformowali na oficjalnym profilu gry na Twitterze/X. We wpisie czytamy: