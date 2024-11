Crusader Kings III wkrótce po polsku! Nadchodzi nowa aktualizacja i zawartość

Wspomniane DLC wprowadza „nowe wyposażenie dla postaci Słowian zachodnich o każdej randze”. Pakiet zawiera m.in. 6 modeli ubioru, 11 wzorów i wykończeń ubrań czy też 15 nakryć głowy, w tym korony Bolesława I i Kazimierza III Wielkiego. Dzięki „West Slavic Attire” w Crusiader Kings III pojawi się też Szczerbiec, czyli miecz koronacyjny królów Polski.

Na koniec warto przypomnieć, że Crusader Kings III zadebiutowało we wrześniu 2020 roku na komputerach osobistych. Obecnie wspomniany tytuł dostępny jest również na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji Paradox Development Studio, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Crusader Kings III – królowie roleplayu.