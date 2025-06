Critical Role tworzy własną grę i zatrudnia legendy Dungeons & Dragons

Grupa Critical Role rozwija swoją działalność i zacieśnia związek z grami fabularnymi. Darrington Press, należące do zespołu wydawnictwo, ogłosiło zatrudnienie dwóch kluczowych projektantów związanych wcześniej z Dungeons & Dragons. To sygnał, że nowa gra osadzona w Exandrii może być czymś więcej niż tylko pobocznym projektem.

Critical Role – czym zajmą się Perkins i Crawford?

Do zespołu Critical Role dołączyli Chris Perkins jako reżyser kreatywny oraz Jeremy Crawford jako reżyser. Obaj do kwietnia 2025 roku byli związani z Wizards of the Coast – firmą odpowiedzialną za D&D oraz gry takie jak Baldur’s Gate III. W oficjalnym komunikacie Darrington Press zapowiedziano, że nowi pracownicy będą rozwijać „nowe koncepcje gier” oraz wspierać istniejące projekty wydawnictwa.