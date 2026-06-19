Crimson Desert niczym The Sims. Nowa aktualizacja pozwala dekorować domy

O Pearl Abyss z pewnością można powiedzieć wiele. Ale na pewno nie to, że zaniedbuje fanów Crimson Desert.

Tegoroczny hit koreańskiego studia ponownie otrzymał bowiem aktualizację. Przyjrzymy się więc łatce 1.12.00. Od teraz możesz upiększyć swój dom w Crimson Desert Jedną z największych nowości, które trafiły do Crimson Desert, jest funkcja dekorowania przestrzeni. Dzięki niemu będzie można upiększyć nasze domy i to całkowicie swobodnie. Możemy dodać studnie, fontanny, paleniska, latarnie, meble (w tym również dla zwierząt) czy też dywany. Nowe przedmioty dekoracyjne będzie można wytwarzać na stole warsztatowym oraz krośnie – to tam zbudujemy aż 58 wprowadzonych do gry przedmiotów dekoracyjnych. A skoro o upiększaniu mowa – wpłynie ono też na Kliffa. Ten otrzymał nowe elementy wyposażenia – hełmy, pancerze czy rękawice. Z kolei Damiane i Oongka zyskali nowe możliwości, jak dosiadanie Czarnej Gwiazdy czy odczytywanie wspomnień.

Pearl Abyss przyjrzało się też ponownym starciom z bossami. Od teraz gra będzie zapamiętywać nasze ustawienia z poprzedniej próby, dzięki czemu nie będzie konieczności ustawiania wszystkiego od początku. Poprawione zostały także animacje oraz działanie takich umiejętności, jak Dłoń mocy: Skok i Wietrzna zasłona. Pomocne na pewno okażą się ulepszona responsywność oraz podpowiedzi dla wybranych umiejętności. A może brakowało wam drewna wysokiej jakości? Zatem spokojnie, bo od teraz jużprzy Poziomie 2 Zwiększonej jakości wyrębu będzie można otrzymać surowiec lepszej jakości.

GramTV przedstawia:

Ponadto w Crimson Desert w wersji 1.12.00 wyeliminowano szereg błędów powodujących zawieszanie się gry np. przy zmianie broni czy wykluwaniu jaj. Część usuniętych błędów występowała również w poszczególnych zadaniach oraz wersjach językowych. Już teraz nowa aktualizacja dostępna jest na Steamie na komputerach z Windowsem i macOS oraz na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nieco dłużej będą musieli natomiast poczekać ci, którzy swoją kopię Crimson Desert nabyli w Epic Games Store i Mac App Store. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

