Creed 3 otrzymał pierwsze plakaty. Potężny Jonathan Majors gotowy do starcia

Warner Bros. rozpoczął promocję trzeciej części serii Creed. Na premierę poczekamy do wiosny przyszłego roku, ale wytwórnia już teraz chce zachęcić widzów do oczekiwania kolejnego starcia Adonisa Creeda na ringu. Z tej okazji do sieci trafiły dwa pierwsze plakaty promujące film w formacie IMAX. Na pierwszym z nich możemy zobaczyć, jak prezentuje się tytułowy bohater grany przez Michaela B. Jordana. Na drugim zaprezentowano postać, w którego wciela się Jonathan Majors, z którym Creed stoczy swój kolejny wielki pojedynek. Przypomnijmy, że Majors w Kinowym Uniwersum Marvela wciela się w Kanga, który będzie głównym przeciwnikiem w piątej części Avengers. Plakaty zobaczycie poniżej.