Reboot Crash Team Racing wycieka. Gameplay z niezapowiedzianej nigdy gry

Seria wyścigowych spin-offów z rudym jamrajem za kierownicą została zapoczątkowana w 1999 roku. I okazuje się, że mogła liczyć więcej części.

Oto bowiem dowiedzieliśmy się co nieco o grze, która nawet nie została zapowiedziana. Ba, możemy nawet zobaczyć jej gameplay. Reboot wyścigów, platformówka z otwartym światem i gra fabularna – takie były plany względem Crasha Okazuje się, że w erze 7. generacji konsol planowano reboot serii Crash Team Racing na PlayStation 3, Xbox 360 oraz Nintendo Wii. Nad tym pracowało High Impact Games, czyli nieistniejące już studio, które stworzyło Ratchet & Clank: Size Matters oraz pomagało w stworzeniu portu Call of Duty: Modern Warfare 3 na Wii.

I chociaż projekt finalnie trafił do kosza i nigdy nie został nawet zapowiedziany, uchował się jego gameplay. Ten pochodzi z bardzo wczesnej fazy produkcji, niemniej stanowi dobry materiał poglądowy na to, w jakim kierunku chcieli iść twórcy. Wideo z rozgrywki opublikował Dave Goodrich, który jako game designer pracował przy grze.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie zdradził on nieco szczegółów na temat innych projektów z jamrajem, które powstawały w tamtym okresie. Równolegle ekipa pracowała nad Crash Landed – nową platwormówką w 3D, która miała przenieść rozgrywkę do otwartego świata. Ciekawie na papierze wygląda też I Am Crash Bandicoot, które miało kłaść nacisk na fabułę i skoncentrować się na postaci samego Crasha. Żadna z wyżej wymienionych produkcji nigdy nie została wydana. Sama seria między 2011 a 2016 rokiem znalazła się zaś w swoistym zawieszeniu i dopiero Crash Bandicoot N. Sane Trilogy z 2017 ponownie przypomniało graczom o dawnej maskotce Sony. Trzy lata później ukazała się też zupełnie nowa przygoda jamraja – Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

