Craig Mazin wierzy, że produkcja 2. sezonu The Last of Us rozpocznie się wkrótce

Craig Mazin zadowolony z porozumienia gildii scenarzystów z wytwórniami. Liczy na szybkie wznowienie prac nad 2. sezonem The Last of Us.

Jeden z showrunnerów The Last of Us podzielił się w internecie informacją, że w związku z ugodą pomiędzy związkiem scenarzystów a przedstawicielami wytwórni i streamerów, jest bardzo duża szansa na powrót na plan zdjęciowy i dokończenie 2. sezonu The Last of Us.

The Last of Us – kiedy wznowienie prac nad 2. sezonem?