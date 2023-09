The Last of Us z wielką gwiazdą? To może być serialowa Abby

W ostatnim wywiadzie Craig Mazin ujawnił, że aktorka do roli Abby w drugim sezonie The Last of Us jest już wybrana, ale na poznanie nazwiska nowej gwiazdy serialu będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Obecnie prace nad nowym sezonem zostały wstrzymane przed rozpoczęciem strajku aktorów i scenarzystów. Nie wiadomo więc, kiedy twórcy wrócą na plan, ale na nowe odcinki będziemy prawdopodobnie musieli poczekać przynajmniej do 2025 roku. Według najnowszych informacji są tylko dwie kandydatki do roli Abigail Anderson, a jedną z nich jest Shannon Berry, o której informowaliśmy jeszcze na początku bieżącego roku. Drugą okazuje się Florence Pugh, którą widzowie mogą znać z Czarnej wdowy, Nie martw się kochanie i Oppenheimera.

Florence Pugh zagra Abby w drugim sezonie The Last of Us?

Według MyTimeToShineHello aktorka otrzymała propozycję zagrania Abby w drugim sezonie The Last of Us jeszcze przed strajkiem aktorów. Niestety nie wiadomo, czy przyjęła tę ofertę. Informator twierdzi, że Shannon Berry nadal jest faworytką do obsadzenia w tej roli.