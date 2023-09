The Last of Us: prace nad drugim sezonem ruszą zaraz po zakończeniu strajków

Krzysztof Żołyński

Neil Druckmann potwierdził, że wszystko jest gotowe, żeby mogły ruszyć prace nad drugim sezonem The Last of Us.

Showrunner The Last of Us potwierdził, że prace nad drugim sezonem postapokaliptycznego serialu będą mogły rozpocząć się, gdy tylko wygasną trwające strajki aktorów i scenarzystów. Zarysowaliśmy cały sezon 2 i jesteśmy gotowi do działania, gdy tylko strajk się zakończy.

Strajk scenarzystów rozpoczął się w maju, a w lipcu dołączyli do nich także aktorzy. Związki zawodowe, WGA i SAG-AFTRA, zobligowały swoich członków do zaprzestania działań zawodowych na znak protestu przeciwko niskim płacom i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Ich działania doprowadziły do paraliżu w Hollywood. Prace nad drugim sezonem The Last of Us nie mogą ruszyć właśnie z tego powodu. Zdjęcia do 2. sezonu The Last of Us ruszą zaraz po strajku Pierwszy sezon serialu przyniósł łącznie 25 nominacji do tegorocznych nagród Emmy. Ustanowił także rekordy dla HBO i HBO Max pod względem oglądalności – w ciągu emisji pierwszych sześciu odcinków każdy z nich osiągał średnio 30,4 miliona widzów, co stanowi najwyższy średni wynik od premiery 7. sezonu Gry o Tron w 2017 roku.

