Jest szansa na zakończenie strajku scenarzystów. Zawarto wstępne porozumienie

Według doniesień jeden z ostatnich punktów spornych dotyczył wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji w tworzeniu treści. Inne szczegóły umowy nie zostały jeszcze ujawnione.

Jest duża szansa na porozumienie i zakończenie strajków w branży filmowej

I chociaż bez wątpienia jest to postęp, to trzeba pamiętać, że równolegle trwa strajk zrzeszenia aktorów. Trudno powiedzieć czy i kiedy się dogadają z „branżą filmową”. Po drugie nawet jeśli do tego dojdzie, to i tak sytuacja nie wróci do normalności od razu. Rozmaite produkcje już są poopóźniane, a ekipy zeszły z planów. Dlatego zanim znowu ruszą prace z pewnością upłynie jeszcze jakiś czas.