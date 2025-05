Conan Barbarzyńca od Netflixa nie powstanie. Platforma straciła prawa do serii

Jeszcze w 2020 roku amerykańskie media poinformowały, że Netflix nabył prawa do Conana Barbarzyńcy, na mocy której miał powstać serial. Ostatecznie nic z tych planów nie wyszło, ale okazuje się, że przed Netflixem powstawała inna produkcja o Conanie. W najnowszym podcaście The Joe Rogan Experience, reżyser Robert Rodriguez, twórca Sin City i Alita: Battle Angel, ujawnił szczegóły swojego niedoszłego projektu o słynnym barbarzyńcy. Jak zdradził, miał ambitny plan stworzenia trzyczęściowej sagi o legendarnym bohaterze autorstwa Roberta E. Howarda, a pomagać miał mu James Cameron.

Prawie zrobiłem film o Conanie. Nawet wciągnąłem w to Jamesa Camerona. Pierwszy film opowiadał o złodzieju, drugi o korsarzu i najemniku, zaś trzeci skupiałby się na Conanie jako królu. Aktor miał dorastać z rolą, dokładnie jak Craig w Casino Royale i Nie czas umierać.

Rodriguez planował wykorzystać zaawansowaną technologię wizualną, by oddać stylistykę klasycznych ilustracji Conana, podobnie jak zrobił to w przypadku Ality. Jednak jak sam przyznał, „technologia nie była jeszcze gotowa”, a on sam ostatecznie zajął się produkcją Sin City.

W 2020 roku prawa do Conana przejął Netflix. Rodriguez natychmiast zareagował: