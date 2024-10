Commandos: Origins do sprawdzenia za darmo. Demo nie trafiło na jedną z platform

„Operacja Preludium” ma na celu wprowadzić graczy w rozgrywkę w Commandos: Origins w trybie dla jednego gracza. Niestety demo dostępne jest tylko na dwóch platformach i tym razem gracze PlayStation muszą obejść się smakiem. Studio nie podało, czy jest to tylko opóźnienie, czy też dema w ogóle zabraknie na PlayStation 5.

Zobacz początki legendarnej jednostki z czasów II wojny światowej w grze Commandos: Origins. Długo wyczekiwana kontynuacja serii Commandos przenosi cię z powrotem do podstaw gatunku taktyki czasu rzeczywistego. A także do czasów, w których Jack O’Hara – Zielony Beret – i jego pięciu towarzyszy spotkali się, aby stworzyć niesławną jednostkę przydzielaną do misji, których nikt inny nie ważył się podjąć – brzmi opis gry na Steam.