Gamescom 2024 - Commandos: Origins pozytywnie zaskakuje nowoczesnością i klasyką

Wiele lat musieli czekać fani Commandosów na to, aby seria powróciła i wygląda na to, że powróci w naprawdę dobrym stylu!

Na nową część serii Commandos musieliśmy długo czekać (jakieś 18 lat!) . Co prawda w ostatnim czasie byliśmy raczeni przeróżnymi remasterami przygód legendarnej grupy wykonującej zadania za linią frontu. Tym razem bez żadnych eksperymentów oraz nietypowych pomysłów – Claymore Game Studios postawiło na sprawdzone rozwiązania z przeszłości delikatnie dodając kilka elementów, które dodadzą więcej możliwości kreatywnego pokonywania przeszkód. Innymi słowy to, co fani serii powinni polubić najbardziej.

Na Gamescom 2024 miałem okazję nie tylko zobaczyć nowy build Commandos: Origins w akcji, ale również spróbować sam swoich sił w rozgrywce. Jako wielki fan pierwszych odsłon serii mogę powiedzieć jedno – jest bardzo dobrze, wręcz bym powiedział, że może się szykować jedna z najlepszych odsłon tej serii w historii.

Jest nowocześnie, ale nadal mocno klasycznie!

Jak wspomniałem we wstępie najważniejszą informacją jest to, że Commandos: Origins na pierwszy rzut oka wygląda tak, jak poprzednie części gry wyglądały – charakterystyczny rzut na mapę operacji, cała masa wrogów, którą trzeba jakoś ogarnąć i przeróżne zadania, które należałoby wykonywać w odpowiedniej kolejności, aby jedno nie przeszkodziło w wypełnieniu drugiego. Do tego dobrze znana i lubiana grupa uderzeniowa… czego chcieć więcej?

No właśnie – więcej! Commandos: Origins bowiem jeśli chodzi o skalę zaskakuje, ponieważ w porównaniu do poprzednich odsłon serii skala operacji jest o wiele większa i o wiele bardziej skomplikowana. Jest to bowiem pierwszy element nowoczesności, który objawia się w tym tytule i wypada na bardzo duży plus. Głównie dla tego, że w połączeniu z 14 misjami przewidzianymi w grze oraz trzema różnymi poziomami trudności (od easy dla nowicjuszy po hard dla weteranów serii) daje spore pole do ponownego ogrywania misji biorąc pod uwagę mnogość możliwości ich pokonania.

Głównie dlatego, że Claymore Game Studios stawia nieco mocniej na eksplorację poza wykonywaniem pierwotnych założeń misji. Przykładowo w trakcie operacji Blindfold na Channel Islands nasi żołnierze mogą zauważyć, iż wyeliminowanie dział AA będzie dobrym pomysłem i pomoże Aliantom w przerzucaniu sił na tereny wroga. Problem w tym, że trzeba dokładnie przemyśleć co będzie najlepszym sposobem biorąc pod uwagę, że głównym zadaniem jest zlikwidowanie nazistowskich radarów. Można to zrobić za pomocą materiałów wybuchowych Sapera, można wezwać ostrzał ze stacji radiowej znajdującej się w budynku dowództwa (tutaj również nowość – nie są to osobne lokacje w grze w porównaniu z poprzednimi grami), ale tez można z pomocą Zielonego Bereta poprzestawiać skrzynki po to, aby wysadzić każdy z nich osobno.

Taka właśnie idea stoi za Commandos: Origins, a biorąc pod uwagę fakt, iż tym razem nie jesteśmy ograniczeni sztywno ilością przedmiotów do wykorzystania (możemy uzupełniać zapasy z żołnierzy lub skrzynek) tej zabawy może być zdecydowanie więcej w zależności od szczęścia. Oznacza to również, że brak np. materiałów wybuchowych nie sprawia, że misja kończy się porażką – można tutaj spróbować pokombinować z tym, aby jakoś wybrnąć inaczej z tej sytuacji. Dodatkowo również nie musimy wszystkich przeciwników „zdejmować” przy pomocy zabójstw, ale możemy ich zwyczajnie ogłuszyć, a w zależności od ich klasy szybciej lub wolniej wrócą oni do akcji (łącznie siedem typów przeciwników – od szeregowych po inżynierów, snajperów, oficerów czy szpiegów).