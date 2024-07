Colossal Order nie zwalnia tempa. Kolejna aktualizacja Cities Skylines 2 już dostępna

W ubiegłym tygodniu do Cities Skylines 2 trafiła wielka aktualizacja zatytułowana Ekonomia 2.0 . Patch obejmował między innymi działanie usług miejskich, system edukacji, produkcję zasobów oraz czynsze. Tymczasem Colossal Order wypuściło niespodziewanie kolejny patch, poprawiający wrażenia z rozgrywki i wprowadzający kilka drobniejszych nowości.

Cities Skylines 2 z niespodziewaną aktualizacją. Colossal Order udostępnia kolejny patch po Ekonomii 2.0

Wiele wskazuje na to, że Colossal Order nie zamierza zwalniać tempa, jeśli chodzi o aktualizacje do Cities Skylines 2. Zaledwie w ubiegłym tygodniu ukazał się obszerny update zatytułowany Ekonomia 2.0, a już teraz dostępny jest kolejny, całkiem obszerny patch. Jak poinformowali deweloperzy we wpisie na platformie Steam, łatka zawiera poprawki zgłoszone w ramach Ekonomii 2.0, ale także nową, darmową zawartość.

Zaczynając od nowości, Colossal Order oddało w ręce graczy 8 nowych dekoracji rond. Ponadto miłośnicy city-buildera mogą liczyć na 27 kolejnych wariantów budynków usług miejskich. Twórcy zadbali również o wprowadzenie możliwości ustawiania wieku drzew, a także dodali 4 nowe pojazdy i kolejne powierzchnie, w tym betonowe, trawiaste, chodnikowe czy piaskowe.