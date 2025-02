Co zobaczymy na dzisiejszym Pokemon Presents? Nintendo świętuje ważną rocznicę

Zgodnie z podanymi kilka dni temu informacjami, już dzisiaj, 27 lutego, odbędzie się Pokemon Presents. Nintendo ma ujawnić nowe materiały oraz informacje na temat kilku projektów z kultowego uniwersum. Warto przypomnieć, że prawdopodobnie nie zobaczymy tam zbyt wiele odnośnie Nintendo Switch 2, który doczeka się całkowicie osobnej prezentacji, która została zaplanowana na 2 kwietnia o godzinie 15:00.

Pokemon Presents - informacje oraz plotki przed pokazem

Niestety na oficjalnym kanale YouTube poświęconym marce Pokemon nie pojawiły się żadne zapowiedzi sugerujące, co zostało przygotowane na dzisiejsze Pokemon Presents. Możemy zakładać, że zobaczymy tam między innymi Pokemon Legends: Z-A, Pokemon GO, czy też Pokemon Trading Card Game Pocket - są to obecnie projekty cieszące się największym zainteresowaniem społeczności. Niewykluczone jest również zaprezentowanie gameplayu z Pokemonów na Nintendo Switch 2.