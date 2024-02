Co z remasterem Bloodborne? Wersja na PC i PS5 miała znajdować się w produkcji

Na początku listopada w sieci pojawiły się natomiast nieoficjalne doniesienia, według których Sony Pictures ma pracować nad filmową adaptacją hitu From Software. Kilka miesięcy wcześniej nadzieje fanów Bloodborne rozbudził natomiast David Jaffe, który miał słyszeć o nowym wydaniu wspomnianej produkcji. Niestety wciąż nie doczekała się ona oficjalnej zapowiedzi.

Na koniec przypomnijmy, że Bloodborne zadebiutowało na rynku w marcu 2015 roku jako tytuł ekskluzywny dla PlayStation 4. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia From Software, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Bloodborne – recenzja.