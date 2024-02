Uncharted otrzyma remake? Sony planuje rzekomo odświeżyć pierwszą odsłonę serii

Na ostatnim State of Play doczekaliśmy się zapowiedzi odświeżonej wersji Until Dawn na PC i PlayStation 5. Nieco wcześniej swoją premierę miało The Last of Us 2 Remastered. Wygląda jednak na to, że to nie koniec. W sieci pojawiły się bowiem informacje na temat kolejnego projektu Sony. Według jednego z branżowych insiderów japońska firma planuje przygotować remake gry Uncharted: Fortuna Drake’a na PlayStation 5.

Powstaje remake Uncharted: Fortuna Drake’a? Insider dzieli się planami Sony

Autorami powyższych doniesień są John Clarke oraz Nick Baker, czyli współzałożyciele XboxEra. Drugi z wymienionych dziennikarzy w przeszłości dzielił się już wieloma sprawdzonymi informacjami, dlatego niewykluczone, że również teraz się nie myli. Insider podkreśla jednak, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale Sony „mocno rozważa” stworzenie remake’u Uncharted: Fortuna Drake’a.