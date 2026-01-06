Cloudhead Games zwalnia 70% zespołu. Studio mówi o „niemożliwej sytuacji”

Cloudhead Games poinformowało o drastycznej restrukturyzacji, która doprowadzi do zwolnienia około 70% pracowników studia. Decyzja wejdzie w życie 7 stycznia i – jak przyznaje kierownictwo – jest efektem splotu kilku czynników, które postawiły firmę w „niemożliwej sytuacji”.

Cloudhead Games – kryzys VR i brak finansowania

W opublikowanym oświadczeniu CEO studia, Denny Unger, wskazał na brak wsparcia ze strony platform VR, ograniczone tempo adopcji technologii oraz ogólny spadek inwestycji w branży gier. Według Ungera rynek VR wciąż mierzy się z fundamentalnymi barierami, które utrudniają osiągnięcie stabilności finansowej nawet doświadczonym zespołom.

