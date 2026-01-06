Zaloguj się lub Zarejestruj

Cloudhead Games zwalnia 70% zespołu. Studio mówi o „niemożliwej sytuacji”

Mikołaj Berlik
2026/01/06 17:45
Twórcy Pistol Whip wskazują na kryzys VR i spowolnienie całej branży.

Cloudhead Games poinformowało o drastycznej restrukturyzacji, która doprowadzi do zwolnienia około 70% pracowników studia. Decyzja wejdzie w życie 7 stycznia i – jak przyznaje kierownictwo – jest efektem splotu kilku czynników, które postawiły firmę w „niemożliwej sytuacji”.

Cloudhead Games

Cloudhead Games – kryzys VR i brak finansowania

W opublikowanym oświadczeniu CEO studia, Denny Unger, wskazał na brak wsparcia ze strony platform VR, ograniczone tempo adopcji technologii oraz ogólny spadek inwestycji w branży gier. Według Ungera rynek VR wciąż mierzy się z fundamentalnymi barierami, które utrudniają osiągnięcie stabilności finansowej nawet doświadczonym zespołom.

Szef Cloudhead podkreślił, że zwalniani pracownicy byli kluczową częścią studia i zapowiedział próbę wsparcia ich w znalezieniu nowego zatrudnienia poprzez tzw. „reverse recruiting”. Jednocześnie zaznaczył, że mimo trudnej sytuacji firma nie porzuca wiary w przyszłość VR jako medium, które w dłuższej perspektywie może stać się technologią masową.

Cloudhead Games ma na koncie m.in. Pistol Whip, Aperture Hand Lab (we współpracy z Valve) oraz serię The Gallery. Studio pracuje obecnie nad niezapowiedzianym projektem, choć jego przyszłość pozostaje niejasna. To jedna z pierwszych tak dużych fal zwolnień w 2026 roku, ale wiele wskazuje na to, że nie ostatnia.

Źródło:https://insider-gaming.com/cloudhead-games-layoffs-staff-impossible-position/

Tagi:

News
VR
wirtualna rzeczywistość
zwolnienia
studio
Mikołaj Berlik
