Sid Meier’s Civilization VII ma termin premiery. Na debiut gry nie będziemy długo czekać

Sid Meier’s Civilization VII zbliża się wielkimi krokami. Zgodnie z wcześniejszymi plotkami, podczas gamescomu gra doczeka się aż 20-minutowego pokazu rozgrywki. Fani cyklu będą mieli okazję zobaczyć nowości, ale także liczne zmiany w najnowszej odsłonie, które zostaną omówione przez deweloperów. Wciąż nieznana jest data premiery, a wcześniej poznaliśmy jedynie rok debiutu gry. Teraz Take-Two Interactive za sprawą najnowszego raportu o wynikach finansowych firmy zawęził termin, w którym produkcja pojawi się na rynku.

Sid Meier’s Civilization VII – termin premiery

W raporcie firma podała, że Sid Meier’s Civilization VII swoją premierę będzie miało jeszcze w pierwszym kwartale roku podatkowego 2025. Oznacza to, że gra zostanie wydana do końca marca przyszłego roku. Dla fanów serii może być to zaskakująca wiadomość, gdyż poprzednie odsłony serii debiutowały od czerwca do października i jedynie pierwsza Cywilizacja z 1991 roku pojawiła się na rynku w kwietniu.