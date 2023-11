Cities Skylines 2 nie otrzyma DLC, dopóki nie zostaną naprawione problemy z wydajnością

Producent Cities Skylines 2, firma Colossal Order złożyła ważne zobowiązanie, z którego wynika, że nie zacznie sprzedawać DLC do swojej gry, dopóki nie zostaną rozwiązane problemy z wydajnością gry.

Dyrektor generalna Colossal Order, Mariina Hallikainen oznajmiła, że kieruje niewielkim zespołem, a więc muszą się obecnie skoncentrować na jednym zadaniu, którym w tej chwili jest przywrócenie gry do staniu używalności, żeby gracze mogli w końcu zająć się zabawą, za którą zapłacili. Dlatego najpierw praca nad poprawkami i patchami je dodającymi, a dopiero później rozwój gry.

Colossal Order wypuścił już jedną łatkę do Cities Skylines 2. Pod koniec października pojawił się plik, którego instalacja sprawiła, że gra stała się grywalna, ale to nie oznacza, że kłopoty się skończyły. Do tego stanu jest jeszcze bardzo długa droga. Przy okazji usłyszeliśmy, że zespół programistów nie może się doczekać, aby uwzględnić sugestie graczy dotyczące Cities Skylines 2.

Cities Skylines 2 – najpierw poprawki, później DLC

Start Cities Skylines 2 był fatalny. Wszystko co dobre w tej produkcji i na co czekali fani, zostało przyćmione przez ogromne problemy techniczne, wpędzające graczy w frustrację i powodujące rozczarowanie.