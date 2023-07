Cillian Murphy jest otwarty na rolę Kena w Barbie 2

Jeszcze przed premierą obu widowisk, dziennikarzom udało się zapytać głównego bohatera filmu Nolana, który film obejrzy pierwszy. Barbie czy Oppenheimer? Cillian Murphy i podzielił się wtedy swoją opinią na temat tego, na co powinniśmy najpierw zwrócić uwagę i był entuzjastycznie nastawiony wobec Barbie.

Uwielbiam Margot Robbie, kocham Ryana Goslinga, chcę ich teraz zobaczyć. Nie wiem, po co toczy się ta debata, ale mam swoja opinię. Radziłbym, aby ludzie poszli zobaczyć oba filmy tego samego dnia. Jeśli są to dobre filmy, to zwycięzcą będzie kino.

Cillian Murphy jako Ken w Barbie 2?

Teraz aktor poszedł znacznie dalej i zdradził, że jeśli kiedykolwiek dojdzie do powstania kontynuacji filmu o Barbie, to bardzo chętnie wcieli się w rolę Kena i byłoby to, jego zdaniem, idealnym crossoverem z Oppenheimerem.

