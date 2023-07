Greta Gerwig: pozyskanie Ryana Goslinga do roli Kena było długą podróżą

W rozmowie z Rolling Stone reżyserka i współscenarzystka Barbie, Greta Gerwig, wyjaśnia, że Gosling był jej jedynym wyborem dla Kena, mimo że tak naprawdę nigdy go nie spotkała.

To miał być Ryan Gosling i tylko on i była to długa podróż. Margot i ja po prostu nie przyjęłybyśmy odmowy. Od chwili, gdy Margot przyszła do mnie, wiedziałem, że robimy film wokół Margot, ale czułam też, że potrzebujemy Ryana. A ja w ogóle go nie znałam. Nigdy go nie spotkałem. Po prostu byłam pewna i gdy tylko o tym pomyślałem, bardzo mnie to ucieszyło. Kto inny mógłby to zrobić? To jakaś kombinacja Marlona Brando, Gene'a Wildera, Johna Barrymore'a i Johna Travolty.