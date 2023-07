Barbie kontra Oppenheimer - Cillian Murphy podpowiada, jak oglądać oba filmy

Barbenheimer stało się kinowym wydarzeniem roku. Chociaż porównywanie obu filmów jest absurdem, to premiera filmu o najbardziej rozpoznawalnej lalce na świecie w tym samym czasie, co gigantycznego przedsięwzięcia Nolana, jest przejawem odwagi. A może obłędu?

W każdym razie, od jakiegoś czasu trwa plebiscyt i pojawiają się różne głosy, wypowiadające się na temat zalet obu filmów i zalecające odpowiednią kolejność. Po stronie Oppenheimera było zwykle trochę spokojniej, ale teraz do debaty przyłączył się sam Cillian Murphy i podzielił się swoją opinią na temat tego, na co powinniśmy najpierw zwrócić uwagę. Murphy jest entuzjastycznie nastawiony wobec Barbie.

Uwielbiam Margot Robbie, kocham Ryana Goslinga, chcę ich teraz zobaczyć. Nie wiem, po co toczy się ta debata, ale mam swoja opinię. Radziłbym, aby ludzie poszli zobaczyć oba filmy tego samego dnia. Jeśli są to dobre filmy, to zwycięzcą będzie kino.