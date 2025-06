Chrono Odyssey z nowym zwiastunem i datą zamkniętych testów beta na Steam

Wszystko w Chrono Odyssey kręci się wokół czasu – i jego utraty, która kształtuje świat oraz jego losy. Nowy zwiastun to zaproszenie do świata gry skierowane do graczy. Pierwsza zamknięta beta to szansa, by osobiście doświadczyć tego świata. Nie możemy się doczekać, aby poznać opinie graczy. – przekazał w komunikacie prasowym Sangtae Yoon, producent wykonawczy.