Chris Rock: Selective Outrage na żywo na Netflixie. Pierwszy taki stand-up na platformie

W zeszłym roku Chrisowi Rockowi został wymierzony siarczysty policzek. Nie jest to żadna metafora, ale przypomnienie o niechlubnym uderzeniu Willa Smitha podczas gali rozdania Oscarów, któremu nie spodobał się żart Rocka o fryzurze jego żony. Teraz aktor i komik będzie mógł odnieść się do tego wydarzenia w pierwszym w historii stand-upie na żywo organizowanym przez Netflixa.

Stand-up Chris Rock: Selective Outrage to historyczny program dla platformy, która po raz pierwszy w swojej długiej historii zorganizowała transmisję na żywo dostępną na całym świecie. Widzowie będą mogli pauzować i przewijać materiał, również w momencie trwania transmisji na żywo. Pojawi się także opcja włączenia stand-upu od samego początku. Jeżeli nie zamierzacie zarywać nocki z soboty na niedzielę, to program będzie dostępny również do obejrzenia na platformie po zakończonej transmisji.

Dla Chrisa Rocka będzie to drugi specjalny program komediowy tworzony dla Netflixa po Tamborine z 2018 roku. Przypomnijmy, że aktora mogliśmy obejrzeć w ubiegłym roku na dużym ekranie w filmie Amsterdam, a wcześniej wystąpił w takich produkcjach, jak Spirala: Nowy rozdział serii "Piła, czwartym sezonie Fargo, Weselnym tygodniu, czy Dużych dzieciach.

Chris Rock: Selective Outrage – kiedy i gdzie oglądać na żywo?

Chris Rock: Selective Outrage będzie można oglądać na Netflixie również w Polsce. Program transmitowany będzie na żywo w najbliższą niedzielę, tj. 5 marca o godzinie 4:00 czasu polskiego.