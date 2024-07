Do czego doprowadziła impreza w czasie epidemii? Netflix prezentuje zwiastun czarnej komedii The Decameron

Serial jest bardzo luźno inspirowany XIV-wiecznym zbiorem opowiadań Dekameron. Jest to czarna komedia, która podejmuje temat walk klasowych w okresie pandemii. W roku 1348 we Florencji szaleje czarna śmierć i garstka arystokratów wraz ze służbą udaje się do wielkiej willi, aby przeczekać zarazę i spędzić wystawne wakacje. Ale to, co zaczyna się od przesiąkniętej winem, seksem i zabawą imprezy, przeradza się w wyścig o przetrwanie…

Czarna komedia The Decameron na pierwszym zwiastunie

Serial stworzyła producentka telewizyjna i scenarzystka Kathleen Jordan. Scenariusz jest zbiorowym dziełem Sarah Stoecker, Zoe Jarman, Megan King Kelly, Anthony Natoli, Marie Hanhnhon Nguyen, James Rogers III i Steve’a Uncklesa.