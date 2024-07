SkyShowtime przygotował wakacyjną promocję. Wkrótce skorzystamy z platformy w rekordowo niskiej cenie

Platforma streamingowa SkyShowtime w Polsce przygotowała dla swoich użytkowników wyjątkową ofertę na lato. Widzowie mogą cieszyć się dostępem do serwisu w rekordowo niskiej cenie, dzięki nowej promocji, która oferuje zniżkę przekraczającą 50%. To najlepsze warunki cenowe od początku istnienia platformy, idealne dla wszystkich, którzy planują nadrobić zaległości w oglądaniu ulubionych seriali i filmów.

Jak poinformował serwis Filmożercy , już niebawem platforma SkyShowtime ruszy z nową, wakacyjną promocją na miesięczny abonament. Od 18 lipca będzie można korzystać z platformy w najniższej cenie w historii jej obecności w Polsce. W ramach akcji promocyjnej miesięczny koszt dostępu do szerokiego katalogu seriali i filmów wyniesie jedynie 8,83 zł, co stanowi ponad 50% zniżki od standardowej ceny 19,99 zł. Promocja obowiązywać będzie do 4 sierpnia i gwarantuje utrzymanie obniżonej ceny przez dwa miesiące.

Należy zaznaczyć, że promocyjna cena obejmować będzie najtańszy plan z reklamami, który SkyShowtime wprowadził na polski rynek w kwietniu tego roku. Subskrybenci tego pakietu mają dostęp do tych samych treści, co użytkownicy planu bez reklam, jednak w ciągu godziny przez około 4-5 minut wyświetlają się reklamy. Mimo to jest to dobra okazja do zapoznania się z bogatą biblioteką serwisu. Wśród dostępnych produkcji znajdują się takie hity jak serial “Yellowstone” z Kevinem Costnerem (oraz spin-offy “1883” i “1923”), a także filmy “Oppenheimer”, “Mission: Impossible Dead Reckoning”, “Kos” „Bob Marley: One Love” czy “Wredne dziewczyny” w nowej wersji.

Zainteresowani skorzystaniem z wakacyjnej promocji SkyShowtime muszą zarejestrować się jako nowy użytkownik, wybierając opcję miesięcznej płatności. Po zakończeniu okresu promocyjnego abonament powróci do standardowej ceny 19,99 zł miesięcznie. Subskrybenci mają również możliwość rezygnacji z usługi przed upływem trzech miesięcy, unikając w ten sposób automatycznego przedłużenia abonamentu.