Chris Avellone oczyszczony z zarzutów o molestowanie. Oskarżenia wycofane

Pan Avellone nigdy nie wykorzystywał seksualnie żadnej z nas. Nie mamy żadnej wiedzy, czy kiedykolwiek wykorzystywał seksualnie jakąkolwiek kobietę. Nie mamy żadnej wiedzy, czy pan Avellone kiedykolwiek nadużywał funduszy firmowych. Wszystko, co wcześniej powiedziałyśmy lub napisaliśmy o panu Avellone, nie było intencjonalne. […] Wierzymy, że zasługuje na pełny powrót do branży i wspieramy go w tych staraniach – napisały oskarżycielki.