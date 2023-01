Children of Silentown już dostępne

Children of Silentown to propozycja od ekip z Elf Games i Luna2 Studio. Pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje cenione Daedalic Entertainment. Śpieszymy donieść, że produkcja jest już dostępna. Z okazji premiery twórcy przygotowali specjalny trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Children of Silentown z pewnością zasługuje na uwagę fanów przygodówek

Children of Silentown to przygodówka z gatunku point and click, która przyciąga uwagę głównie za sprawą oryginalnej, ręcznie rysowanej, oprawy graficznej. W trakcie rozgrywki staniemy u boku Lucy, która spróbuje rozwiązać zagadkę znikających ludzi. Jej wioska położona jest przy złowieszczym lesie, z którego co noc dobiegają przerażające krzyki.



Omawiana produkcja jest klasycznym przedstawicielem gatunku. Powinniśmy spodziewać się więc rozgrywki opartej na eksploracji, zbieraniu przedmiotów, rozmowach, a przede wszystkim na rozwiązywaniu różnorakich łamigłówek. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.



Najważniejsze – wyróżnione przez wydawcę – cechy produkcji: