Chętni na kolejną darmową grę na PC? To odbierzcie prezent na Steama

Jeżeli wciąż nie macie dość darmowego rozdawnictwa gier, to z propozycją kolejnego prezentu wyszedł sklep Fanatical. Tym razem możecie odebrać sportową grę Behold the Kickmen z 2017 roku.

Behold the Kickmen zaczęło się jako głupi żart na Twitterze i ewoluowało jak piękny kwiat w najmniej ekscytującą i w większości niepoprawną symulację piłki nożnej. To futbol widziany oczami kogoś, kto nie rozumie ani nie interesuje się przepisami futbolu. Zacznij od samego dołu w Big Boring British Football i pnij się w górę, rozgrywając kolejne wyczerpujące mecze, aby stać się najlepszym piłkarzem w dziejach piłki nożnej, wygrywając Puchar Świata.

Behold the Kickmen za darmo na Steama

Aby odebrać grę musicie posiadać konto w sklepie Fanatical i odebrać grę z tej strony. Po dokończeniu transakcji otrzymacie kod do wykorzystania na platformie Steam. Behold the Kickmen dostępne będzie za darmo do 21 grudnia.