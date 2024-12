Chętni na jeszcze jedną darmówkę? Tym razem prezent na Steam

Grudzień to czas prezentów, ale chyba nikt nie przypuszczał, że dzisiaj będzie prawdziwy wysyp darmowych gier do zgarnięcia. Najpierw GOG.com zaproponowało swoją grę do odebrania za darmo, a tradycyjnie równo o 17:00 czasu polskiego Epic Games Store udostępnił kolejną produkcję bez żadnych opłat, która jest pierwszym świątecznym prezentem od sklepu podczas tegorocznego okresu. Jakby tego było mało również na Steama możecie zdobyć kolejną grę. Na stronie Fanatical do odebrania jest klucz na grę RIOT – Civil Unrest, czyli nietuzinkową pixelartową grę strategiczną, w której możecie wcielić się w protestującego lub policjanta.

RIOT – Civil Unrest to gra Leonarda Menchiariego, twórcy The Eternal Castle oraz Trek to Yomi. Produkcja zadebiutowała w 2019 roku, zbierając pozytywne opinie od graczy. Jeżeli jesteście chętni na odebranie tego tytułu, to poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

RIOT – Civil Unrest to długo wyczekiwana strategia czasu rzeczywistego będąca symulacją zamieszek, która umieszcza gracza w samym centrum jednego z najbardziej zażartych konfliktów. Kampanie obejmują: Rewolucję Indignados (Hiszpania), Arabską wiosnę (Egipt), Keratea (Grecja) i Ruch NoTAV (Włochy). Siedemnaście pojedynczych scenariuszy zabierze gracza do Rzymu, Oakland, Paryża, Londynu i na Ukrainę. Twórca RIOT – Civil Unrest, Leonard Menchiari, osobiście doświadczył zamieszek podczas protestów NoTAV we Włoszech. Stworzył grę, która opowiada historie i pozwala poczuć emocje związane z tymi konfliktami. Co powoduje, że tłum wpada w taką złość i agresję? Często w obliczu przeważającego liczebnie tłumu jak czuje się policjant w trakcie rozruchów? RIOT – Civil Unrest pozwala graczowi poczuć emocje związane z obiema stronami konfliktu, w którym tak naprawdę nie ma zwycięzców. Kto ma rację, a kto się myli? Zagraj w RIOT – Civil Unrest i wyciągnij własne wnioski.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem RIOT – Civil Unrest za darmo, to klucz do gry odbierzecie z tej strony. Aby zdobyć prezent, należy posiadać konto w sklepie Fanatical i wyrazić zgodę na newsletter, który od razu można anulować. Kod na grę należy aktywować na Steamie. Oferta trwa tylko do 15 grudnia lub wyczerpania zapasów kluczy.