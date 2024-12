GOG też oferuje świąteczny prezent. Darmowa gra do odebrania, ale trzeba się pośpieszyć

Mamy czwartek, a do tego okres świąteczny, więc gracze pecetowi mogą liczyć na prawdziwy wysyp prezentów. Już za chwilę na Epic Games Store będziemy mogli odebrać pierwszą świąteczną niespodziankę, ale również GOG.com zaczyna świętowanie, oferując graczom kolejny darmowy tytuł. Wraz ze startem świątecznych wyprzedaży, każdy chętny może za darmo zdobyć grę The Whispered World: Special Edition, czyli przygodówkę studia Daedalic Entertainment, która w kompletnym wydaniu trafiła do sprzedaży w 2014 roku. Jest to klasyczna produkcja point and click osadzona w fantastycznym świecie. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły, jak przypisać grę do swojego konta.

Gdy losy świata wiszą na włosku, do akcji wkracza niezwykły bohater! Imponująca pod względem wizualnym gra przygodowa The Whispered World jest po raz pierwszy dostępna w edycji specjalnej. Daj się oczarować tej grze, charakteryzujące się wieloma animowanymi szczegółami oraz fantastycznymi postaciami. Przygody Sadwicka rozpoczynają się, gdy chłopiec wyrusza w drogę, aby zrozumieć nękające go koszmary. W snach chłopiec jest prześladowany przez niebieskiego potworka i widzi upadek świata. Wyrocznia Shana potwierdza jego najgorsze obawy: przepowiada nie tylko koniec świata, ale także mówi, że to Sadwick jest przyczyną zagłady. Staw czoła przepowiedni i przeżyj niepowtarzalną przygodę! Wersja specjalna zawiera komentarze audio, w których można zobaczyć Jana "Poki" Muller-Michaelisa oraz Marco Hullena, jak również orkiestrową ścieżkę dźwiękową i nieblokowane osiągnięcia.

Kolejna darmowa gra na GOG

Aby odebrać darmowe The Whispered World: Special Edition, udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”. Następnie na głównej stronie sklepu znajdziecie baner, dzięki któremu przypiszecie grę do swojego konta. Oferta ważna jest tylko do 15 grudnia.