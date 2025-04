Chernobylite 2 otrzyma przełomowe nowości. Poznaliśmy plan rozwoju na ten rok

Polska gra mieszane oceny, lecz deweloperzy planują to zmienić dzięki nadchodzącym update’om.

Chernobylite 2 od polskiego studia przeszło spore zmiany względem pierwszej części, ale efekt końcowy nie spełnił oczekiwań graczy - ostatnie note na Steamie są jeszcze niższe, niż chwilę po premierze. Liczba graczy również nie powala - na platformie Valve tytuł zbiera na serwerach około 20 osób. Mimo to deweloperzy nie rezygnują z projektu i zapowiadają kolejne łatki oraz duże aktualizacje.

The Farm 51 opublikowało pełną roadmapę Chernobylite 2: Exclusion Zone na 2025 rok . Po słabym odbiorze w dniu premiery twórcy szykują wiele usprawnień oraz poprawek, w tym także oczywiście te oparte na sugestiach społeczności. Na ten moment nie poznaliśmy dat dziennych, a łatki będą pojawiać się w każdej porze roku.

Wśród planowanych nowości zmierzających do Chernobylite 2 znajduje się m.in. ponad 20 nowych typów przeciwników, kilkanaście lokacji, nowe bronie, bossowie i około 20 zadań fabularnych i pobocznych . Zmiany mają objąć także usprawnienia systemowe. Gra otrzyma perspektywę trzecioosobową oraz możliwość jej przełączania, a także nowe systemy postępu, zbierania przedmiotów i frakcji wpływających na świat.

Część zawartości ma trafić do Chernobylite 2 jeszcze w kwietniu, a reszta będzie wdrażana stopniowo przez resztę roku – cały plan widzimy na powyższej grafice. Twórcy liczą, że plan naprawczy odmieni losy tytułu i przyciągnie graczy z powrotem do Zony. Warto dodać, że w tym momencie gra jest dostępna w promocji za 126,65 zł, czyli z 15-procentową zniżką. Oferta potrwa do 30 kwietnia. Sama produkcja jest dostępna na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.