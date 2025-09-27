The Social Network 2 zmienia tytuł. Brzmi jak Mission: Impossible

Znamy też datę premiery filmu.

Sony Pictures oficjalnie ogłosiło, że kontynuacja słynnego filmu Davida Finchera i Aarona Sorkina będzie nosić tytuł The Social Reckoning. Uważni fani kina dostrzegą, że z podobnym dopiskiem funkcjonowały dwie ostatnie części serii Mission: Impossible. The Social Network 2 to od teraz The Social Reckoning Produkcja jeszcze się nie rozpoczęła, zdjęcia ruszą 20 października tego roku. Wiadomo już jednak, kto pojawi się na ekranie. Jeremy Strong (Sukcesja) wcieli się w Marka Zuckerberga, Mikey Madison (Once Upon a Time in Hollywood) zagra informatorkę Frances Haugen, a Jeremy Allen White (The Bear) wystąpi jako dziennikarz Wall Street Journal, Jeff Horowitz. W obsadzie znalazł się także Bill Burr, choć jego rola nie została jeszcze ujawniona.

Scenariusz Sorkina bazuje na głośnych raportach The Facebook Files z 2021 roku, które ujawniły wewnętrzne dokumenty Meta. Z publikacji Wall Street Journal wynikało, że firma doskonale zdawała sobie sprawę ze szkód, jakie wyrządza jej platforma – m.in. nastolatkom, krajom rozwijającym się i całemu ekosystemowi informacyjnemu. W tym kontekście„Reckoning” sugeruje moment prawdy – czas, w którym korporacja musi stanąć twarzą w twarz z faktami, które dotąd próbowała ukrywać.

GramTV przedstawia:

Aaron Sorkin – laureat Oscara za scenariusz do oryginalnego The Social Network – tym razem sam stanie za kamerą. To wyraźne odejście od stylu Davida Finchera, którego perfekcjonizm i wizualna dyscyplina w dużej mierze zdefiniowały klimat filmu z 2010 roku. Warto przypomnieć, że The Social Network nie tylko zdobyło trzy Oscary, ale też pomogło rozwinąć kariery Jessego Eisenberga i Andrew Garfielda. Eisenberg, nominowany do nagrody Akademii za rolę Zuckerberga, nie powróci jednak w nowym filmie. Znana jest także data premiery filmu. Ta głośna kontynuacja została zaplanowana na 9 października 2026 roku – czyli w samym środku sezonu oscarowego.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





