CD Projekt RED „zdecydowanie” planuje kolejne animacje po sukcesie Cyberpunk: Edgerunners

Zdecydowanie planujemy zrobić więcej w zakresie animacji. Na pewno spodziewajcie się zobaczyć więcej, ale to wszystko, co mogę teraz powiedzieć. – przekazał Nowakowski.

Warto przy okazji przypomnieć, że serial Cyberpunk: Edgerunners mocno przyczynił się do świetnych wyników CD Projekt RED w 2022 roku. Jak podał podówczas Adam Kiciński: „Popularność serialu oraz pozytywny odbiór wydanej tydzień przed jego premierą aktualizacji wpłynęły na sprzedaż Cyberpunka oraz na sentyment wokół gry, na co wyraźnie wskazują oceny graczy. To znak, że zwiększanie zaangażowania w ramach naszych marek i poszerzanie ich zasięgu to słusznie obrany kierunek rozwoju”.

Choć nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych szczegółów, miłośników serialu Edgerunners z pewnością ucieszy fakt, że CD Projekt RED planuje kolejne projekty. Na koniec przypomnijmy, że Cyberpunk: Edgerunners miało swoją premierę we wrześniu 2022 roku. Zainteresowanych widowiskiem zachęcamy również do lektury: Recenzja serialu Cyberpunk: Edgerunners. Tajemnice Night City.