Drugi najlepszy rok w historii CD Projektu. Edgerunners mocno pomogło

Poznaliśmy oficjalne wyniki finansowe firmy CD Projekt za 2022 rok. Piotr Nielubowicz, wiceprezes zarządu ds. finansowych, podsumował działania spółki oraz ujawnił nieco szczegółów na temat planów na przyszłość.

Wyniki finansowe CD Projektu za 2022 rok

Dowiedzieliśmy się, że 2022 był drugim najlepszym rokiem w historii firmy. Jak przyznał Nielubowicz, CD Projekt zawdzięcza to głównie premierze serialu Cyberpunk: Edgerunners oraz związanej z nim aktualizacji do gry Cyberpunk 2077. To prawdopodobnie przyciągnęło wielu graczy do produkcji.