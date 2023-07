CD Projekt Red wyprzedził Ubisoft i jest numerem jeden w Europie

Wygląda na to, że problemy z premierą Cyberpunka 2077 zostały zapomniane polskiemu deweloperowi i odrabia on straty. Na tyle skutecznie, że jego wartość jest większa niż dotychczasowego europejskiego potentata, firmy Ubisoft . Po fatalnej premierze Cyberpunka 2077 wielu obawiało się o polskiego dewelopera. J ednak studio przyznało się do wad i ciężko pracowało, aby je naprawić. Na dodatek ogłosiło kilka ekscytujących projektów z serii Wiedźmin, a także ogromne rozszerzenie do gry Cyberpunk 2077.

Wydaje się, że inwestycja się opłaciła, bo wedle szacunków Forbesa, CD Projekt Red jest obecnie wart 3,5 miliarda dolarów. Oznacza to, że CD Projekt Red jest obecnie największym producentem gier w Europie, wyprzedzając tym samym wyceniany na 3 miliardy dolarów francuski Ubisoft. Forbes uważa również, że niska wycena Ubisoftu sprawia, że jest to główny cel przejęcia przez Microsoft, Sony lub innego dużego giganta technologicznego.

Dla porównania, Sony kupiło Bungie za 3,6 miliarda dolarów. Choć Destiny odniosło sukces, trudno zignorować skarbnicę takich serii, jak Assassin’s Creed, Far Cry, The Division, Rainbow Six, Splinter Cell, Ghost Recon i oczywiście nadchodzące hity, takie jak nowe Star Wars Outlaws i Avatar: Frontiers of Pandora.

CD Projekt Red najdroższą firmą w Europie

Warto przypomnieć, że Bethesda została kupiona za 7,5 mld dolarów. Natomiast inni ważni gracze to Capcom, wyceniany na 8 miliardów dolarów, Square Enix na 5,5 miliarda dolarów i Take Two na 25 miliardów dolarów.