Cyberpunk 2077: Widmo Wolności do sprawdzenia za darmo na Phantom Liberty Tour

Phantom Liberty Tour wkrótce zawita do Warszawy! Wypełnij formularz zgłoszeniowy, by stanąć przed szansą wypróbowania gry Cyberpunk 2077: Widmo wolności przed premierą. To fantastyczna okazja, by dowiedzieć się więcej o naszym nadchodzącym dodatku, spotkać się z osobami z zespołu CD PROJEKT RED, zdobyć świetne upominki i wiele więcej!