CD Projekt może mieć powody do dumy. Wkład firmy w polską gospodarkę jest ogromny

Jakiś czas temu informowaliśmy o stosunku deweloperów z CD Projekt RED do otwierającego się w Polsce biura Larian Studio s. Wiemy również, że za rozwój sequela Cyberpunk 2077 w dużej mierze odpowiadać ma bostoński oddział polskiej firmy , co ma zapewnić bardziej autentyczne przedstawienie amerykańskich realiów w grze. Teraz CD Projekt chwali się wkładem w polską gospodarkę, odnosząc się do rządowego komunikatu prasowego.

Do komunikatu odniosło się w mediach społecznościowych CD Projekt. Jak poinformowała firma w ostatnim wpisie na platformie X, „CD Projekt przyczynił się do tak imponujących wyników, odpowiadając za 1,75% polskiego eksportu do USA w 2023 roku”. Trzeba przyznać, że przedsiębiorstwo rzeczywiście może mieć powody do dumy.

Na zakończenie warto przypomnieć, że poza rozwojem kontynuacji Cyberpunk 2077, CD Projekt RED koncentruje się również na pracy nad Wiedźminem 4. Pod koniec maja dowiedzieliśmy się bowiem, że przy projekcie Polaris pracuje już ponad zespołu. Na dzień 30 kwietnia 2024 roku przy projekcie Orion pracowało już natomiast 56 osób.

