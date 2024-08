Car Dealer Simulator – symulator dealera samochodów nadjeżdża pełną parą!

Nowa gra od studia Garage Monkeys, "Car Dealer Simulator" , wkrótce zadebiutuje na rynku, a świeżo opublikowane materiały z rozgrywki dają przedsmak tego, co przygotowali twórcy.

Zostań mistrzem handlu samochodami

"Car Dealer Simulator" to nowa propozycja dla fanów gier symulacyjnych, która przenosi gracza do świata pełnego rywalizacji i emocji związanego z prowadzeniem własnego salonu samochodowego. Gra pozwala na wcielenie się w ambitnego dealera, który zaczyna od zera, by zbudować imperium motoryzacyjne. Każda decyzja podjęta w grze wpływa na sukces i rozwój przedsiębiorstwa, czyniąc "Car Dealer Simulator" produkcją, w której strategia i planowanie odgrywają kluczową rolę.

Immersyjna rozgrywka i realistyczne mechaniki

Twórcy gry zadbali o to, aby gracz miał pełną kontrolę nad każdym aspektem zarządzania salonem samochodowym. Kompleksowe zarządzanie salonem pozwala na kontrolowanie wszystkiego, od stanu magazynowego po finanse, co sprawia, że gra staje się bardziej rozbudowana i wciągająca. Warto podkreślić realistyczne mechaniki negocjacji, które zmuszają graczy do dynamicznego podejmowania decyzji w celu wynegocjowania najlepszych możliwych ofert zarówno z kupującymi, jak i sprzedającymi.